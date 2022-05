Georgina Rodriguez maman : silhouette retrouvée un mois après son difficile accouchement

Les messages d'encouragement et de condoléances se sont multipliés après l'annonce de la perte de leur fils. Un soutien inestimable qui leur a fait chaud au coeur : "Gio et notre petite fille sont enfin rentrées à la maison. Merci à tous pour vos gentils messages. Votre soutien est très important et nous avons tous ressenti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille. Il est maintenant temps de nous concentrer sur la vie que nous venons juste d'accueillir dans notre monde."

Ce n'est que quelques jours plus tard que Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont dévoilé le prénom de leur petite fille : Bella Esmeralda. Un bébé dont les frères et soeurs prennent le plus grand soin. Avant de rencontrer son actuelle compagne, Cristiano Ronaldo était papa d'un garçon, Cristiano Junior, 11 ans. En novembre 2017, Georgina Rodriguez donnait naissance à une petite fille, Alana, 4 ans, alors qu'en parallèle, le footballeur devenait papa de jumeaux, Eva et Mateo, également âgés de 4 ans. Une belle famille recomposée dont les liens n'ont fait que se resserrer ces derniers jours...