Marcelo : Sa femme Clarice, une superbe brune avec qui il a eu deux adorables garçons

Une nouvelle légende du club fait ses adieux au Real Madrid. Après le départ du capitaine historique Sergio Ramos l'an dernier, qui s'est engagé depuis au PSG, c'est le latéral gauche brésilien Marcelo qui quitte la Maison Blanche après y être arrivé en 2006. Avec le club de la capitale espagnole, le joueur de 34 ans a tout gagné, remportant 5 Ligue des champions et 6 championnats d'Espagne. Un départ très émouvant pour le footballeur qui a passé la plus grande partie de sa carrière là-bas, gagnant l'affection indéfectible des supporters.

S'il ne compte pas raccrocher ses crampons pour autant, Marcelo a vécu un moment de grande émotion pour son départ du Real Madrid, mais il a pu compter sur la présence de sa femme, Clarice Alves, ainsi que de ses deux enfants, Enzo et Liam. Une compagne qui est à ses côtés depuis de longues années puisque les deux amoureux se sont rencontrés au Brésil, lorsque Marcelo n'a encore que 16 ans. Une histoire est née et en 2008, le footballeur se marie avec la belle brune. Un an plus tard, leur fils Enzo voit le jour et en 2015 ils accueillent leur second enfant, Liam.

Populaire sur Instagram, Clarice rêve de faire du cinéma

Clarice Alves suit son amoureux en Espagne et s'installe avec lui après avoir suivi des études d'art dramatique au Brésil et avoir joué dans des pièces de théâtre. Elle met donc sa carrière entre parenthèses le temps d'avoir une famille avec le coéquipier de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Elle fait ensuite des apparitions dans des films, comme Behind the Door en 2014 ou Entre amores dans lequel elle joue des scènes assez chaudes, ce qui fait réagir son mari. "Il a cette jalousie normale, dit-elle, mais il sait que je fais du théâtre, il sait que c'est mon rêve alors, il accepte", raconte-elle.

Très active sur les réseaux sociaux, la belle brésilienne est suivie par près de 650 000 abonnés. Elle aime publier des photos d'elle, de ses enfants Enzo et Liam et de sa vie à Madrid avec Marcelo (photos à retrouver dans le diaporama ). Toujours aussi amoureuse, Clarice Alves va certainement se montrer très présente pour son mari après cet émouvant départ du Real Madrid.