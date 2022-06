Cristiano Ronaldo : Superbe fête d'anniversaire pour les 5 ans de ses jumeaux Eva et Mateo

La saison de ​​Cristiano Ronaldo aura été particulièrement mouvementée et elle n'est d'ailleurs pas encore tout à fait terminée. Hier soir, le footballeur a brillamment mené l'équipe du Portugal à la victoire face à la Suisse en inscrivant un doublé et montre qu'à 37 ans il a encore de très beaux restes. Pourtant, tout n'a pas été rose dans sa saison à Manchester United. Le club de Raphaël Varane et Paul Pogba n'a pas brillé en championnat et le Portugais a plus d'une fois semblé très irrité par la situation. Hors du terrain, les derniers mois ont également été compliqués pour le champion, puisqu'il a dû faire face à la mort lors de l'accouchement de son petit garçon.

Une terrible épreuve qu'il a vécu en famille et heureusement pour lui et ses proches, sa soeur jumelle, la petite Bella Esmeralda est elle en pleine forme. Hier, la petite famille a profité de son dimanche pour célébrer comme il se doit les 5 ans des jumeaux Eva et Mateo, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. C'est sa compagne Georgina Rodriguez qui a dévoilé quelques belles photos de l'évènement sur son compte Instagram. Suivie par plus de 38 millions d'abonnés, la belle espagnole de 28 ans a publié de nombreuses photos de ce beau moment en famille. Tous les enfants du couple étaient présents, à commencer par Cristiano Junior, qui portait le maillot de son père avec la sélection portugaise.

Joyeux 5 ans aux deux amours de ma vie. Maman ne pouvait pas être plus fière de vous

Les jumeaux et leurs frères et soeurs ont reproduit la fameuse célébration de leur père à chacun de ses buts, avant de profiter des beaux gâteaux confectionnés pour l'occasion. Pour Mateo, une très belle Formule 1 aux couleurs de la scuderia Ferrari et pour Eva, un superbe gâteau à étage à l'effigie de La Reine des neiges. "Joyeux 5 ans aux deux amours de ma vie. Maman ne pouvait pas être plus fière de vous et des personnes merveilleuses que vous devenez. Je vous aime de tout mon coeur", écrit Georgina en commentaire de sa publication qui a déjà récolté plus de 2,7 millions de likes.