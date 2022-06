Georgina Rodriguez maman fan : cette adorable vidéo de ses enfants la régale, des mois après le drame

Une apparition à Cannes très remarquée

Lors du récent Festival de Cannes, Georgina Rodriguez a fait une apparition qui a fait tourner plus d'une tête. Elle s'est fait remarquer dans une combi-pantalon noire tout en cuir, talons aiguilles aux pieds, lunettes de soleil sur le nez et sac à main orange pour la touche de couleur. C'est dans un tout autre style que la belle a fait son apparition sur le tapis rouge du palais des Festivals quelques heures plus tard, vêtue d'une magnifique robe longue blanche et strassée signée Ali Karoui. Un côté fendu et un généreux décolleté, la mère de famille a mis le paquet et a fait sensation sur la Croisette. Une parenthèse hors du temps, baignée dans ce bal du cinéma, qui a dû faire le plus grand bien à l'ancienne vendeuse de chez Gucci, à Madrid. De retour dans la capitale espagnole, elle a quitté strass et paillettes pour retrouver son rôle préféré aux côtés de sa tribu.