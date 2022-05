Georgina Rodriguez à Cannes : décolleté plongeant et robe ultra-fendue pour la chérie de Cristiano Ronaldo

Pas de gueule de bois permise pour Cannes en cette soirée du mercredi 25 mai. Même si la veille, la fête a battu son plein pour une soirée en l'honneur des 75 ans du Festival de Cannes, la Croisette continue d'attirer les foules et de voir défiler les grands acteurs de ce cru 2022. Au lendemain de la montée des marches de Louis Garrel, Noémie Merlant, Anouk Grinberg et Roschdy Zem pour le film L'Innocent, présenté hors-compétition, ce fut au tour d'Austin Butler, l'ex-compagnon de Lily-Rose Depp, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Maggie Gyllenhaal et le réalisateur d'Elvis, Baz Luhrmann, de gravir l'escalier direction le 7ème ciel du cinéma. Avant de voir débouler l'équipe de ce biopic musical retracant la folle ascension d'Elvis Presley dans les années 1950, les stars ont défilé sur le tapis rouge. Parmi elles, Georgina Rodriguez.

Quelques heures plus tôt, Georgina Rodriguez foulait les terres cannoises en débarquant dans une berline noire à l'hôtel Martinez. La compagne de Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer dans une combi-pantalon noire tout en cuir, talons aiguilles aux pieds, lunettes de soleil sur le nez et sac à main orange pour la tâche de couleur. C'est dans un tout autre style que la belle a fait son apparition sur le tapis rouge du palais des Festivals quelques heures plus tard.

Oublié le cuir et le look rock, place au style angélique à l'image d'Emmanuelle Béart. C'est dans une magnifique robe longue blanche et strassée signée Ali Karoui que Georgina Rodriguez a multiplié les poses devant les photographes. Son décolleté de dos était presque aussi profond que celui de devant, offrant un bel aperçu sur les formes généreuses de la chérie de Cristiano Ronaldo. Autre détail et pas des moindres, le côté gauche très fendu de sa tenue, à faire frémir Angelina Jolie.

Cette parenthèse hors du temps dans le tourbillon de Cannes était sans doute nécessaire pour la jeune femme, après avoir vécu un moment de bonheur aussi intense que tragique. Mi-avril, Georgina Rodriguez donnait naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Ce dernier n'a malheureusement pas survécu. Les parents d'Esmeralda avaient pris du temps pour eux avant de rendre la nouvelle publique et de présenter officiellement leur fille. Main dans la main et soutenus par le clan, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont plus que jamais prêts à aller de l'avant.