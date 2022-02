Cristiano Ronaldo fête ses 37 ans : énorme cadeau de Georgina et un gâteau cible de moqueries...

Quand on voit jouer Cristiano Ronaldo, on a du mal à se dire que le Portugais vient de fêter ses 37 ans. Toujours au top physiquement, la star du foot continue d'impressionner sur les terrains du côté de Manchester United. Le coéquipier de Pogba et Varane continue d'enfiler les buts et on se demande bien quand il commencera à montrer des signes de fatigue. Né un 5 février, le sportif vient donc tout juste de célébrer ses 37 ans en famille, entouré des siens, de sa compagne Georgina Rodriguez ainsi que de ses quatre enfants.

Pour l'occasion, la belle Espagnole de 28 ans, qui a elle aussi fêté son anniversaire il y a peu, a offert un très beau cadeau à son homme. Comme elle l'a révélé dans une courte vidéo mise en ligne sur son compte Instagram, celle qui est suivie par 33,7 millions d'abonnés a offert un cadeau assez conséquent au footballeur : un 4x4 Cadillac assez imposant ! Le Portugais a semblé assez surpris par ce beau cadeau qui permet à toute la famille de pouvoir prendre place à l'intérieur. Mais alors pourquoi Georgina n'a-t-elle pas choisi une belle voiture de sport ? Probablement en vue de son accouchement qui ne devrait plus trop tarder. En effet, la bombe est enceinte de jumeaux et il va clairement falloir une grosse voiture pour transporter toute la petite famille à l'avenir !