Georgina Rodriguez en total cuir : première sortie officielle depuis la perte de son bébé

Les photographes se sont pressés à l'entrée de l'hôtel Martinez de Cannes ce mercredi 25 mai. Ils ont eu raison d'attendre puisqu'ils ont vu débarquer Georgina Rodriguez en personne. La jeune femme faisait là sa toute première apparition publique depuis l'annonce de son accouchement et la perte d'un des jumeaux qu'elle attendait avec le footballeur Cristiano Ronaldo.

Arrivée seule dans une sobre berline, Georgina Rodriguez a fait sensation dans une combinaison pantalon noire 100% cuir, ajustée à la taille et accompagnée d'escarpins noirs et d'un sac à main orange. Lunettes de soleil vissées sur le nez, l'influenceuse a débarqué tout sourire dans le hall de l'hôtel et a joué le jeu du photocall avec les photographes présents sur place, observant sa silhouette déjà retrouvée quelques semaines seulement après son accouchement. Un look et une attitude badass, symbole de la détermination de la jeune femme à mettre les dernières semaines difficiles derrière elle.

Le 28 octobre dernier, Georgine Rodriguez et Cristiano Ronaldo, ensemble depuis près de six ans, annonçaient sur Instagram la seconde grossesse de la jeune femme : "Nous sommes très excités de vous annoncer que nous attendons des jumeaux" déclarait le couple sur les réseaux sociaux à coups de clichés d'échographie. L'accouchement prévu pour le mois d'avril, les futurs parents profitaient à fond des derniers à 6 - avec Cristiano Jr, 11 ans, les jumeaux Eva, Mateo et la petite dernière Alana Maria, 4 ans, premier enfant commun aux amoureux. Eux qui pensaient être 8 à l'issue de l'accouchement ne seront finalement pas aussi nombreux que prévu.

Le 18 avril dernier, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez publiaient un message dans lequel ils révélaient avoir perdu un bébé : "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la mort de notre petit garçon. Seule l'arrivée de notre fille nous donne de la force et un peu d'espoir et de bonheur dans ces moments difficiles." Le footballeur et sa compagne avaient depuis posté quelques nouvelles, posant notamment avec leur nouveau bébé auprès des autres enfants et dévoilant le joli minois de leur fille prénommée Esmeralda. Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo n'ont désormais qu'une mission : la faire vivre pour deux.