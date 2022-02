Antoine Griezmann en couple depuis plus de 10 ans : comment a-t-il rencontré sa femme Erika ?

Habitué aux plus grands matchs européens, Antoine Griezmann va devoir montrer son meilleur visage ce soir face à Manchester United et Cristiano Ronaldo s'il compte avoir une chance de remporter ce duel qui s'annonce très indécis. Blessé depuis un moment, le Français va reprendre la compétition ce soir après plusieurs semaines d'absence. Après une saison compliquée avec le FC Barcelone, il revit cette saison dans son club de coeur, là où il a tout connu et où il a pu installer sa famille pendant plusieurs années. Père de trois enfants, qui partagent tous un point commun très étonnant, l'attaquant de 30 ans est un père heureux et un mari comblé.

En couple depuis plus de 10 ans avec Erika Choperena, les deux amoureux semblent plus épanouis que jamais et ils n'hésitent d'ailleurs pas à partager leur bonheur sur les réseaux sociaux. Mariés depuis le 15 juin 2017, Antoine Griezmann et sa femme se sont connus plusieurs années auparavant, comme il l'a raconté au magazine GQ en 2018. Arrivé très jeune en Espagne du côté de San Sebastian, il était avec son club de l'époque lorsqu'il a croisé la route de la femme de sa vie. "Un stage d'avant-saison, j'avais 17 ans. On était logés dans une résidence avec une cantine, que l'on partageait avec les étudiants d'une université contiguë", se remémore-t-il, avant ce moment qui l'a marqué pour longtemps : "Je l'ai vue passer avec un plateau. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un la connaissait. On m'a alors expliqué qu'elle apprenait la psychologie pour enfant".

Pendant un an et demi, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de la séduire. J'ai ramé...

C'est donc très jeune que les deux amoureux se sont rencontrés. Dans le documentaire Griezmann confidentiel, le coéquipier de Pogba et Mbappé en Bleu était également revenu sur les premiers pas avec sa belle espagnole et visiblement, tout n'a pas été simple. "Pendant un an et demi, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de la séduire. J'ai ramé... Nous sommes ensemble depuis le 27 décembre 2011", raconte le champion du monde.