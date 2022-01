Antoine Griezmann et sa femme Erika : ils fêtent leurs 10 ans d'amour d'une belle manière

C'est une sacrée étape que viennent de franchir Antoine Griezmann et sa femme, Erika Choperena. Les deux amoureux sont ensemble depuis 10 ans, un chiffre très symbolique pour tous les couples et que ces deux-là n'ont pas oublié de fêter. Ensemble, Antoine et Erika ont vécu de très belles émotions, eux qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Parents de trois adorables enfants, Mia (née en avril 2016), Amaro (né en avril 2019) et Alba (née en avril 2021), ils n'hésitent pas à montrer leur belle complicité à travers leurs réseaux sociaux respectifs.

Et pour fêter leurs dix ans de vie commune, Erika a choisi de partager un beau moment à deux sur son compte Instagram. Suivie par plus de 344 000 abonnés, la belle espagnole a publié une story d'elle et de son chéri, avec qui elle est mariée depuis juin 2017. Il s'agit d'un beau selfie en noir et blanc d'Antoine et de sa compagne en train de célébrer ce bel évènement. Pour accompagner le cliché où les deux amoureux trinquent un verre à la main, la mère de trois enfants a choisi de mettre une jolie chanson en espagnol qui fait écho à leur histoire puisque le chanteur évoque un amour qui dure depuis dix ans.

Un beau moment de complicité pour le coéquipier de Pogba et Mbappé en Bleu, qui montre une fois de plus que l'amour qu'il a su construire avec Erika semble très puissant. Le joueur est d'ailleurs très proche de sa famille et on le voit souvent partager de beaux moments avec ses trois enfants, qui partagent d'ailleurs tous une similarité pour le moins étonnante.