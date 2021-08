Antoine Griezmann avec sa femme Erika, son "vice" : tendre photo des amoureux

Antoine Griezmann et Erika Choperena sont en couple depuis bientôt dix ans. Le footballeur évoluait alors à la Real Sociedad, en Espagne, lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés le 15 juin 2017 et ont récemment célébré leurs noces de cire, correspondant à quatre ans de mariage.

Antoine et Erika sont aussi parents de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Mia, Amaro et la petite Alba (5, 2 ans et 4 mois). Tous sont nés un 8 avril, 2016 pour l'aînée, 2019 pour le cadet et 2021 pour la benjamine.

Côté sport et extra-sportif, Antoine Griezmann s'est visiblement remis de l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro 2020, puis de la fuite d'une vidéo jugée raciste envers la communauté asiatique. Le n°7 des Bleus et du Barca a retrouvé les terrains et participé à des matchs amicaux de pré-saison avec son club. La nouvelle saison du championnat d'Espagne reprendra ce vendredi 13 août 2021.

Les Blaugrana (surnom du FC Barcelone) entreront en lice dimanche, en recevant la Real Sociedad, le club formateur d'Antoine Griezmann.