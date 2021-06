Antoine Griezmann : Anniversaire de mariage avec Erika, avant de commencer l'Euro

Le 15 juin est une date importante dans la vie d'Antoine Griezmann. Son épouse Erika Choperena l'a commémorée sur les réseaux sociaux. Pour leurs noces de cire, elle a publié une nouvelle photo souvenir de leur mariage.

Erika Choperena compte plus de 335 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce mardi 15 juin 2020. L'épouse d'Antoine Griezmann a sorti de ses archives une photo de ses noces avec Antoine Griezmann, célébrant ainsi leur quatrième anniversaire de mariage. Sur l'image, l'attaquant de l'équipe de France et sa chérie, divine en robe blanche, ouvrent la piste et s'embrassent sous les yeux de leurs invités.

"Quatre ans que nous nous sommes promis respect et vie ensemble...", écrit Erika en légende de sa publication. Des centaines d'internautes l'ont déjà commenté, comme son beau-frère Théo Griezmann (le petit frère d'Antoine Griezmann et nouveau papa d'une petite fille prénommée Carolina) ou Samuel Umtiti, partenaire d'Antoine Griezmann en équipe de France (non-sélectionné à l'Euro 2021) et au FC Barcelone.