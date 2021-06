Antoine Griezmann : Son petit frère Théo présente son premier enfant

C'est également sur Instagram que Théo avait annoncé à ses followers que Marie Galmard était enceinte. Au mois de mars, il avait publié une photo de l'échographie de son épouse, et ajouté : "Plusieurs mois qu'on le garde pour nous et nos proches, mais aujourd'hui on peut le crier sur le toit du monde, une maman et un papa de plus arrivent ! Nous serons dorénavant 3... enfin 5 selon Fred et Lebron. Je t'aime @mariegalmard".

Théo Griezmann et Marie Galmard s'étaient fiancés en février 2020 et se sont mariés toujours au mois de mars, à la mairie de Mâcon, en Saône-et-Loire. Là encore, Théo avait partagé le scoop sur les réseaux sociaux en publiant une photo de Marie et lui, montrant leurs alliances et faisant la grimace.

Leur petite fille, Carolina, fera bientôt la connaissance de ses cousins et futurs partenaires de jeu. Antoine Griezmann est papa de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Mia, Amaro et la petite Alba (5, 2 ans et bientôt 2 mois). Tous sont nés un 8 avril, 2016 pour l'aînée, 2019 pour le cadet et 2021 pour la benjamine.

Mardi 8 juin, veille de la naissance de Carolina, Antoine Griezmann jouait le second match de préparation de l'équipe de France pour l'Euro 2021 face à la Bulgarie, au Stade de France, à Saint-Denis. Le n°7 a inscrit d'une bicyclette le premier but de la victoire des Bleus, sur le score de 3-0. À quelques heures près, Grizou aurait pu dédier son oeuvre à sa nouvelle nièce...