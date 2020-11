Antoine Griezmann "atteint" : cette épreuve familiale qui a changé la donne dans sa carrière

Antoine Griezmann aurait pu ne jamais devenir l'incroyable footballeur qu'il est aujourd'hui si un homme ne lui avait pas donné sa chance, quand beaucoup d'autres l'avaient écarté adolescent, en raison de son retard de croissance. Après avoir été refoulé par de nombreux clubs français, celui qui a modestement grandi à Mâcon avec ses parents, Alain et Isabelle, sa grande soeur Maud et son frère cadet Théo, a fait le pari de partir en Espagne. Un homme, Eric Olharts, l'a repéré lors d'un match test à Paris. Durant de longues années, ce dernier accompagnera Antoine Griezmann dans son incroyable ascension, jusqu'à ce que Maud Griezmann, la grande soeur de l'attaquant ne le remplace en 2017.

Dans le documentaire Antoine Griezmann : Itinéraire d'un champion déraciné, proposé juste après le match amical France-Finlande au Stade de France diffusé sur M6, il a été question de la fin de cette longue collaboration entre Antoine Griezmann et Eric Olhats.

C'est un évènement dramatique survenu le 13 novembre 2015, l'attentat du Bataclan. Alors qu'Antoine Griezmann se trouvait sur la pelouse du Stade France avec les Bleus pour disputer un match amical contre l'Allemagne, sa grande soeur était au Bataclan, au concert du groupe Eagles of Death Metal. Mais le footballeur ne le savait pas, tout comme le reste de sa famille. "On savait que Maud était en concert, mais on ne savait pas où. J'ai appelé Alain [Griezmann] pendant le match pour lui dire : 'Tu vois ce qui se passe, tu as des nouvelles de Maud ? Ma soeur me répondait : 'Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où elle est.'", s'est rappelé l'oncle d'Antoine Griezmann, Joël Lopes, le frère de sa maman. Ce n'est finalement que vers minuit que Maud Griezmann arrive à joindre ses proches et à les rassurer. Elle est en vie. "Antoine a été atteint. Après il lui a demandé de venir, de la rejoindre à Madrid pour lui remettre un peu les idées en place, parce qu'elle pensait toujours, toujours à ça", a confié son oncle. A cette époque-là, Antoine Griezmann portait encore le maillot de l'Atlético Madrid et vivait dans la capitale espagnole avec sa future femme Erika Choperena.

Maud Griezmannn restera finalement vivre un an avec son petit frère et c'est durant cette cohabitation que l'idée de travailler professionnellement ensemble germe. "Ils ont toujours été proches et elle, ça a toujours été sa grande soeur, comme sa deuxième maman", a commenté leur oncle maternel. Maud apparaît comme un "rempart", "la bulle protectrice" après l'Euro 2016, une période extrêmement éprouvante pour Antoine Griezmann. Remarquable durant la compétition, il croule sous les demandes.

Maud fait le ménage

Maître Sevan Karian, un avocat spécialisé en droit du sport, est recruté par la famille Griezmann. "La première mission de Maud a été de voir comment mettre de l'ordre dans tous ces contrats qui représentaient pour Antoine une grosse charge de travail, parce que cela nécessitait beaucoup de présence de sa part, beaucoup de shootings, a-t-il confié dans le documentaire de M6. L'idée était d'analyser les contrats, savoir dans quelle mesure il était engagé, pour combien de temps et voir éventuellement réaménager cela selon les nouvelles volontés d'Antoine et de sa soeur."

D'une dizaine de sponsors, il n'en restera finalement que deux. Antoine Griezmann a été sollicité par de grands agents de footballeurs, tel que Jorges Mendes qui gère notamment la carrière de Cristiano Ronaldo, mais le Français a préféré sa grande soeur. Un choix accepté par Eric Olharts, mais avait-il vraiment le choix ?