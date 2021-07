Antoine Griezmann accusé de racisme anti-asiatique : un sponsor le lâche déjà !

Antoine Griezmann espérait certainement que son été soit un peu moins mouvementé. Venus plein d'espoir, comme tous les Français, à l'Euro 2021 avec le statut de favoris, les Bleus de Didier Deschamps ont vu leur parcours s'arrêter dès les huitièmes de finale contre la modeste équipe de Suisse. Une énorme désillusion pour une équipe qui compte des talents comme Paul Pogba, Kylian Mbappé et a pu compter sur le retour de Karim Benzema après cinq ans d'absence. Oui, mais voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère et les Bleus sont déjà en vacances.

Deux vidéos qui ressurgissent

Une période de farniente finalement pas de tout repos pour l'attaquant du FC Barcelone qui fait face à un énorme bad buzz médiatique depuis quelques jours, après la diffusion de deux séquences vidéo sur les réseaux sociaux. Accompagné de son compatriote Ousmane Dembélé, le mari d'Erika Choperena se moque ostensiblement du personnel d'un hôtel dans lequel leur équipe se trouve durant l'été 2019, puis fait une imitation plus que douteuse d'une langue asiatique d'une manière très caricaturale.

Malgré les excuses des deux joueurs, les répercussions n'ont pas traîné pour le père de Mia, Amara et Alba (qui partagent un drôle de point commun). Sportif très populaire, le champion du monde compte des millions de fans et d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui attire les marques. Et bien l'une d'entre elles, la firme japonaise Konami, éditeur de jeux vidéo, a tout bonnement décidé de rompre le contrat qui la lie à Antoine Griezmann !

Konami estime que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable

C'est bel et bien cette affaire qui a poussé l'entreprise japonaise à arrêter sa collaboration avec le joueur, comme elle l'a expliqué dans un communiqué. "Konami Digital Entertainment estime [...] que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Nous avions annoncé (début juin) qu'Antoine Griezmann devenait notre ambassadeur du contenu mais, à la lumière des événements récents, nous avons décidé d'annuler le contrat", indique le communiqué.

Une terrible nouvelle pour le joueur, pourtant très engagé pour la lutte contre les discriminations, et qui va bien avoir besoin de l'amour des siens pour surmonter cette nouvelle épreuve...