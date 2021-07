Antoine Griezmann accusé de racisme anti-asiatique avec Ousmane Dembélé : "Je réfute avec fermeté..."

Si les deux joueurs ont été vivement critiqués par les internautes pour leurs comportements répréhensibles, ils ont tous les deux décidés de réagir, à commencer par Antoine Griezmann. Dans un tweet publié ce lundi 5 juillet, l'attaquant des Bleus a tenu à se défendre contre les accusations de racisme qu'il subit actuellement. "Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais", déclare-t-il.