Ousmane Dembélé : Nourriture pourrie, ordures... Le scandale de sa "maison poubelle"

L'Euro 2021 de la France commence ce mardi 15 juin ! À 21h, les Bleus entrent en lice avec un premier choc, face à l'Allemagne. Didier Deschamps et ses joueurs, dont fait partie Ousmane Dembélé, seront soutenus par toute une nation. Le jeune champion du monde a étalé son génie à Barcelone ou à Dortmund, mais n'y a pas laissé que des bons souvenirs...

Avant d'être transféré au Barca lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé portait les couleurs jaune et noir du Borussia Dortmund. Apprécié par des millions de supporters, il a quitté l'Allemagne en mauvais termes avec un certain Gerd Weissenberg, le propriétaire de son ancien domicile. En novembre 2018, le site allemand Bild révélait qu'Ousmane n'avait pas pris la peine de faire le ménage dans la maison qu'il louait. Pire encore, le footballeur de 24 ans l'avait laissée dans un "état déplorable" et y avait causé "des dommages considérables".

La maison n'était qu'une poubelle.

Photos à l'appui, le bailleur avait illustré les dégâts laissés par le Français. Elles illustraient notamment "la nourriture pourrie dans le réfrigérateur" et "entre les placards", "plein de vieux sacs en plastique", des ordures sur le sol ainsi qu'une pile de factures impayées entassées derrière la porte d'entrée. Ousmane Dembélé avait également omis de restituer les clés, contraignant le propriétaire à changer les serrures.

Face à l'accumulation des frais, ce dernier avait décidé d'attaquer son célèbre locataire en justice. Un tribunal allemand avait tranché et condamné Ousmane Dembélé à 10 000 euros de dommages, desquels avaient été déduits 4 000 euros pour la caution. Une petite victoire pour Gerd Weissenberg, qui en réclamait un peu plus de 20 000.

"La maison n'était qu'une poubelle. Il y en avait dans chaque pièce. Quand j'y suis entré pour la première fois, j'ai pris peur. J'accepte aujourd'hui le montant du dédommagement", avait-t-il déclaré au Bild à l'issue du jugement.