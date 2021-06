Antoine Griezmann : Mia, Alba et Amaro supporters assortis, "de tout coeur" avec leur papa

"C'est toujours un peu spécial contre le Portugal", prévenait Antoine Griezmann en conférence de presse après le nul contre la Hongrie. Chez lui, quelques-uns avaient "le maillot du Portugal" lors du match du mercredi 23 juin 2021, où la France a signé un superbe match contre le Portugal, se qualifiant en première position de son groupe de l'Euro 2020.

D'origine portugaise du côté de sa mère, l'attaquant star était tiraillé entre deux camps. "Et ça va parler jusqu'à la fin du match. Celui qui perd va se faire chambrer. C'est toujours un peu spécial contre le Portugal. Ma mère fera le déplacement et sera présente en tribunes, c'est toujours un moment fort pour elle. Jouer contre une grande nation, contre Cristiano Ronaldo, c'est toujours exceptionnel. On va essayer de gagner, pour les Français et pour ma mère", développait Antoine Griezmann.

Du côté de son épouse et de ses enfants, la France était à l'honneur hier soir. Erika Choperena a profité de cette grande rencontre pour publier quelques photos de Mia (5 ans), Alba (2 mois) et Amaro (2 ans) sur les réseaux sociaux. Les trois bambins - tous nés à la même date - portaient fièrement le maillot de l'équipe de France. Tout comme leur papa, ils avaient tous la tenue d'extérieur, des chaussettes rouges ainsi que le numéro 7 floqué dans le dos. Le sens du détail. "Une fois de plus de tout coeur avec toi papa", écrit la mère de famille sur Instagram.