Diaporama Antoine Griezmann : Mia, Alba et Amaro supporters assortis, "de tout coeur" avec leur papa

Antoine Griezmann : Mia, Alba et Amaro supporters assortis, "de tout coeur" avec leur papa

Erika Choperena et Antoine Griezman après la finale de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille contre l'Atlético de Madrid au stade Groupama à Decines-Charpieu banlieue de Lyon, France, le 16 mai 2018. L'Atlético de Madrid a gagné 3-0. © Cyril Moreau/Bestimage

Antoine avec sa femme Erika Choperena et sa fille Mia - Antoine Griezmann, fêté par sa ville de Mâcon 5 jours après sa victoire à la finale de la Coupe du Monde 2018 à Mâcon le 20 juillet 2018 © Romain Doucelin / Bestimage

Match de football de l'Euro 2020 à Budapest : La France ex aequo avec le Portugal 2-2 au Stade Ferenc-Puskas le 23 juin 2021. © Anthony Bibard/FEP/Panoramic / Bestimage

Antoine Griezmann - Match de football de l'Euro 2020 à Budapest : La France ex aequo avec le Portugal 2-2 au Stade Ferenc-Puskas le 23 juin 2021. © Anthony Bibard/FEP/Panoramic / Bestimage

A quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Europe de football, le président de la République française, Emmanuel Macron, et sa femme la Première Dame Brigitte Macron rencontrent les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine-en-Yvelines, France, le 10 juin 2021. Noël Le Graet, président de la Fédération Française de Football, Gianni Infantino, président de la FIFA, le sélectionneur Didier Deschamps, les membres de son staff ainsi que les joueurs: Gardiens: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Mike Maignan (LOSC). Défenseurs : Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelone), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Séville), Kurt Zouma (Chelsea), Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL). Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham). Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Wissam Ben Yedder (AS Monaco). © Jean-Emmanuel Etty/Pool/Bestimage

Erika Choperena (femme d'A. Griezmann) avec sa fille Mia (fille d'A. Griezmann) - Le président de la République Française Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron, accueillent les joueurs de l'équipe de France (Les Bleus) et son sélectionneur Didier Deschamps, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët et des membres de la FFF, au Palais de l'Elysée. L'équipe de France est en provenance directe de Russie où elle a été sacrée Championne du Monde 2018, pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire en finale face à la Croatie (4-2). Paris, le 16 juillet 2018. © Stéphane Lemouton/Bestimage