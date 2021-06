Hongrie-France (Euro 2021) : Nagui et sa femme Mélanie Page unis, comme des meilleurs potes

La mission des joueurs de Didier Deschamps n'était pas évidente, réussir à s'imposer sur les terres hongroises après avoir dominé l'Allemagne, à Munich, le 15 juin dernier. Sous une chaleur écrasante, les Bleus n'ont malheureusement pas réussi à se défaire des Hongrois, alors qu'une victoire aurait facilité la suite de leur aventure dans l'Euro 2021 et leur aurait ouvert les portes des huitièmes de finale. Ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul 1-1.

De l'ambiance, il y en avait hier après-midi au stade Puskás de Budapest, spécialement refait à neuf pour l'Euro. Si les tribunes, complètes, regorgeaient majoritairement de supporters hongrois, des Français avaient également fait le déplacement. Amis proches de Didier Deschamps et fidèles supporters de l'équipe de France, Nagui et sa femme Mélanie Page ont assisté à la rencontre. L'animateur de 59 ans et la comédienne de 45 ans ont tous les deux publié un selfie pris depuis les tribunes. Les amoureux portent le tee-shirt de l'équipe de France et ont le drapeau tricolore dessiné sur le visage. "Avec mon meilleur pote", commente Nagui en légende. "On est prêt !!!! Fidèles au poste avec mon meilleur pote", a écrit Mélanie Page de son côté.