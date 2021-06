Euro 2021 : Nagui et sa femme Mélanie Page, Valérie Bègue... tous unis pour applaudir la France !

Cette saison s'annonce très foot ! Depuis le 11 juin, et pour une durée d'un mois, le public tremble au rythme des affrontements des matchs de l'UEFA Euro 2021. D'autant plus le 15, puisque la France faisait son entrée dans la compétition, dans ce fameux groupe F de la mort, composé des têtes fortes des pelouses européennes. C'est pourquoi tant de monde s'était déplacé en Allemagne pour encourager notre équipe. Dans les tribunes du stade Allianz Arena à Munich, les yeux de lynx ont repéré de nombreuses personnalités venues hurler, applaudir... et pleurer de joie à l'heure de la victoire.

L'issue du match ultra tendu France-Allemagne fut heureuse, puisque l'équipe tricolore a remporté la victoire à 1 contre 0. En constatant cette parfaite entrée en matière, Nagui et sa femme Mélanie Page, Valérie Bègue, Jean Roch, Leïla Kaddour-Boudadi, Bruno Solo, Bruno Guillon, Cyrille Eldin ont tous sauté de leur siège pour exprimer leur bonheur, les mains en direction du ciel. "On a gagné !!!!! Fiers des bleus !!!" écrivent-ils, chacun à leur sauce, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que rien n'était gagné d'avance, et que nos rivaux se sont montrés particulièrement accrocheurs et agressifs.

Les Allemands ont toujours été difficiles à manoeuvrer

"C'était un match de costauds, a avoué Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, au micro du diffuseur M6. Les Allemands ont toujours été difficiles à manoeuvrer, ce mardi soir aussi, mais on a été au niveau et cette victoire nous fait du bien." Après le Mondial, l'Euro ? Tout reste possible. La formation composée de Kylian Mbappé, Benjamin Pavard, Karim Benzema - enfin de retour ! - ou Paul Pogba entre autres a été désignée comme favorite de la compétition par de nombreux experts. Le samedi 19 juin 2021, à 15h, c'est contre la Hongrie qu'il faudra à nouveau redoubler de force et de technique. Show must go on...