Antoine Griezmann : Sa femme Erika dévoile les chambres de leurs enfants Mia et Amaro

On a tous rêvé de devenir astronaute, vétérinaire ou pompier lorsqu'on était petit, et les enfants d'Antoine Griezmann n'échappent pas à la règle. Le champion du monde 2018 avec les Bleus deDidier Deschamps et un papa comblé avec trois beaux enfants, qui partagent d'ailleurs tous un point commun très amusant. Et si une bien mauvaise nouvelle vient de lui tomber dessus, l'attaquant de l'Atletico Madrid va pouvoir compter sur Mia (née en avril 2016), Amaro (né en avril 2019) et Alba (née en avril 2021) pour retrouver le sourire.

Marié depuis juin 2017 avec Erika Choperena, le footballeur de 30 ans est très proche des siens et il n'hésite pas à poster des photos de ses enfants, tout comme sa femme. C'est d'ailleurs elle qui vient de mettre en ligne deux storys où l'on en apprend un peu plus sur deux de ses enfants, Mia et Amaro. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par 344 000 abonnés, la jolie espagnole a publié une première photo qui montre un mur de la chambre de sa fille Mia où l'on peut apercevoir un joli dessin représentant une jeune fille blonde (probablement une représentation de sa fille) dans un environnement qui rappelle la danse classique. "L'univers de Mia", écrit la maman sur la photo.

Amaro futur joueur de l'équipe de France ?

Une passion très commune chez les petites filles et l'on apprend donc que la petite Mia n'échappe pas à la règle et se verrait bien devenir une grande danseuse étoile ! Pour ce qui est d'Amaro, les choses sont un peu différentes. Toujours sur l'un des murs de sa chambre et dans le même style de dessin, on voit une représentation du petit blond au cheveux longs en tenue de footballeur, en train de taper dans un ballon. Il semblerait donc que la pomme ne soit pas tombée loin de l'arbre puisque le petit Amaro s'imagine déjà reprendre le flambeau de son père en devenant à son tour une star du foot ! Là encore, on peut lire "l'univers d'Amaro" sur la photo.

Une belle façon d'en montrer un peu plus sur les passions qui animent ses enfants de la part d'Erika Choperena, mais également un moyen amusant de décorer leurs chambres !