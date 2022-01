Antoine Griezmann craque : il sort en pleurs du terrain...

Le mois de janvier rime souvent avec les coupes nationales en football. Si en France nous avons la mythique Coupe de France, en Espagne, il s'agit de la Coupe du Roi. Un évènement important pour les grands clubs du pays à l'image de l'Atletico Madrid, qui affrontait le modeste club du Rayo Majadahondo. Preuve de l'intérêt de ce match, l'entraîneur avait décidé de faire jouer sa star, Antoine Griezmann. Malheureusement pour le Français, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu...

Entré en jeu à la 57e minute, le footballeur de 30 ans était parfaitement bien parti avec un but magnifique inscrit peu de temps après ses débuts. Il portait alors le score à 4-0 pour son équipe et ceux que l'on surnomme les colchoneros (les matelassiers) pensait se diriger vers une victoire tranquille. Oui mais voilà, à la 77e minute de jeu, l'international français tente une accélération et c'est le drame. Touché à la cuisse droite, le mari d'Erika Choperena est obligé de céder sa place. On assiste alors à une scène pour le moins touchante puisqu'Antoine Griezmann ne peut retenir ses larmes au moment de son remplacement. La tête basse, il se tient le visage et tente d'essuyer ses larmes face à la déception de ce brutal coup d'arrêt.

Déjà blessé au même endroit quelques semaines plus tôt

Pour mieux comprendre le désarroi du père de trois enfants, il faut se souvenir des dernières semaines compliquées qu'il a vécues. La rencontre d'hier soir était son match de reprise après plusieurs semaines d'absence dues à une blessure à cette même cuisse droite. Une rechute qui a visiblement touchée le coéquipier de Pogba et Mbappé en Bleu puisqu'il s'imagine déjà les prochaines semaines galères qui l'attendent... Absent des terrains depuis le 13 décembre, il est donc sorti du terrain le visage larmoyant, entouré par les soigneurs de l'Atletico Madrid.