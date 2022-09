Georgina Rodriguez sexy en robe fendue : sans Cristiano mais face à Julianne Moore et son décolleté fou

Présidente de la 79e édition de la Mostra de Venise, Julianne Moore a subjugué ses pairs et le public dans une robe noire Armani privé au décolleté plongeant. L'actrice oscarisée (Still Alice) assure son rôle avec passion et glamour, succédant à cette fonction au réalisateur de Parasite Bong Joon-Ho. Pour la soirée du 1er septembre, la star américaine de 61 ans a pu applaudir le long métrage de Todd Field, TÁR, en compétition pour le Lion d'or et avec Cate Blanchett dans le premier rôle.

L'équipe du film TÁR était au rendez-vous vénitien en ce soir de septembre, avec en premier lieu l'héroïne de cette oeuvre qui raconte l'histoire d'une chef d'orchestre exceptionnelle, Lydia Tar. Sur le tapis rouge, elle a arboré une combinaison signée Schiaparelli, de couleur noire mais orné d'un décolleté fleuri. La star australienne a pu poser avec le cinéaste ainsi que ses consoeurs Nina Hoss et Noémie Merlant. Cette dernière, désormais incontournable dans le cinéma français, était parfaite dans sa robe fendue Louis Vuitton.

Une autre personnalité a fait sensation sur le tapis rouge de ce jeudi soir : Georgina Rodriguez. La compagne de la star du foot Cristiano Ronaldo a opté pour une robe fendue également. La femme d'affaires argentino-espagnole a brillé avec le satin de sa tenue et son chignon haut associé à une frange courte. Radieuse, le mannequin et mère des enfants du footballeur portugais a séduit l'assistance. Plus tôt dans la journée, elle avait choisi la couleur crème et une robe moulante pour son arrivée dans la cité des Doges.

Cet instant chic et cinéphile a permis de retrouver la jeune femme de 28 ans au top, elle qui a surmonté une terrible épreuve : au mois d'avril dernier, avec le sportif international, elle a annoncé la déchirante nouvelle de la mort de l'un de ses jumeaux. En couple depuis décembre 2016, Cristiano Ronaldo et sa compagne ont déjà une petite fille, la jolie Alana, née en novembre 2017. Le footballeur est également le père des jumeaux Eva et Mateo nés par mère porteuse en 2017. Il est aussi le papa de Cristiano Jr, également né par mère porteuse en juin 2010.