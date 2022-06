Antoine Griezmann : Ses enfants s'éclatent à l'anniversaire des jumeaux de Cristiano Ronaldo !

Qui a dit que les joueurs du Real Madrid ne pouvaient pas s'entendre avec ceux du club rival de l'Atletico ? Après avoir passé neuf années au Real, Cristiano Ronaldo a gardé beaucoup d'attaches dans la capitale espagnole et même s'il vit en Angleterre désormais, sa compagne Georgina Rodriguez n'hésite pas à y retourner pendant les vacances avec leurs enfants. De son côté, Antoine Griezmann est revenu à Madrid cette année après un intermède raté du côté de Barcelone pendant deux ans et il a retrouvé la ville qu'il aime et où il vit avec sa femme Erika Choperena et ses trois enfants.

Il y a quelques jours, les jumeaux de Cristiano Ronaldo, Eva et Mateo, ont célébré leurs cinq ans et même si leur papa n'était pas présent, Georgina a organisé une superbe fête pour eux. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, elle avait mis les petits plats dans les grands et elle a écrit un très beau message d'amour pour ses enfants. En plus de cette belle fête, elle avait fait venir quelques invités prestigieux, dont les enfants d'Antoine Griezmann. C'est sa femme Erika qui l'a dévoilé dans sa story sur Instagram puisqu'elle a publié une jolie photo de sa petite Mia en compagnie d'Eva et les deux filles ont l'air de beaucoup s'amuser.

Eva Ronaldo et Mia Griezmann très copines !

"Hier nous avons célébré l'anniversaire d'Eva et de Mateo. Une après-midi pleine de surprise", écrit Erika sur la photo où on voit que les deux petites filles ont eu droit à un superbe maquillage. Coeurs rouges sur les joues et fleurs violettes sur le front, la journée était sous le signe de la bonne humeur ! Si elle cache comme à son habitude le visage de ses enfants, la mère de trois enfants laisse apparaître la jolie bouille de la petite Eva. "Merci Georgina d'avoir inviter une fois de plus mes enfants", conclut la femme d'Antoine Griezmann (photo à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment entre les enfants des deux stars, qui ont fêté comme il se doit l'anniversaire des deux jumeaux !