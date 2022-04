Antoine Griezmann : Ses enfants craquants au match de l'Atlético pour supporter leur papa

Le miracle n'a pas eu lieu hier soir au stade Wanda Metropolitano de Madrid où l'Atletico d'Antoine Griezmann affrontait le terrible Manchester City de Kevin de Bruyne. Une rencontre de haute volée où les Madrilènes sont passés proches de faire l'exploit, mais malheureusement pour eux, les coéquipiers du Français de 31 ans sont éliminés de la Ligue des champions et ne retrouveront pas le Real de Karim Benzema au prochain tour. Malgré la défaite, l'attaquant des Bleus a des raisons de garder le sourire.

Comme l'a montré sa femme Erika Choperena sur Instagram dans sa story, toute la petite famille avait fait le déplacement au stade pour encourager le coéquipier de Thomas Lemar. Papa de trois adorables enfants, Mia (née en avril 2016), Amaro (né en avril 2019) et Alba (née en avril 2021), tous nés le même jour, Antoine Griezmann a eu le bonheur de compter sur leur présence avant et pendant le match. Comme on voit sur les photos (à retrouver dans la diaporama), la petite dernière était également de la partie et elle avait même mis un maillot de l'Atletico Madrid pour soutenir son père.

Toute la famille derrière Antoine !

Son petit Amaro, qui est déjà très fan de foot, était bien évidemment présent, lui aussi avec son maillot floqué de son prénom et du numéro 8. Le beau petit blond a profité de la belle journée ensoleillée à Madrid pour aller taper dans un ballon, en attendant de remplacer un jour son père sur le terrain. Installée dans les loges du stade, la famille Griezmann a pu profiter du spectacle offert par les 22 acteurs et malgré la défaite, la présence de ses enfants a dû faire chaud au coeur du champion du monde. Erika était à fond derrière son mari et elle a même publié dans sa story une photo officielle du club où on voit le coéquipier de Pogba et Mbappé prendre la pose aux côtés d'Amaro et Mia. La belle brune y a ajouté trois emojis coeurs aux couleurs de l'Atletico.

Malgré la défaite, Antoine Griezmann a pu compter sur le soutien indéfectible des siens, qui ont certainement su parfaitement le réconforter après cette désillusion.