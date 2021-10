Antoine Griezmann : Sa fille Alba (4 mois) chouchoutée par un autre footballeur

Les dernières semaines ont été plutôt mouvementées du côté de la famille Griezmann. Alors qu'il s'attendait à vivre une nouvelle saison galère du côté de Barcelone, où le départ de la star Lionel Messi se fait ressentir, l'attaquant des Bleus est de retour à Madrid ! Dans les derniers instants du mercato, le natif de Mâcon a officialisé son retour dans son ancien club et il en a d'ailleurs profité pour changer de coupe de cheveux.

Revenu dans la ville qui l'a fait connaître, le sportif de 30 ans retrouve ses repères et notamment ses anciens coéquipiers. Parmi eux, plusieurs Français, dont un qu'il a déjà recruté pour s'occuper de ses enfants ! Père de trois enfants, Mia (née en avril 2016), Amaro (né en avril 2019) et Alba (née en avril 2021), Antoine Griezmann peut désormais compter sur une nounou hors-pair, comme l'a dévoilé sa femme, Erika Choperena, dans une story Instagram. Sur la photo, on peut voir nul autre que Thomas Lemar, partenaire chez les Bleus et en club de Grizou, faire avancer la poussette d'Alba. Tout sourire et visiblement heureux de ce nouveau rôle, le footballeur de 25 ans a reposté la story en y ajoutant les emojis yeux en coeur et bisous.