Antoine Griezmann transféré : le footballeur s'est enfin coupé les cheveux !

Nouveau look pour un nouveau départ. En cette rentrée 2021, Antoine Griezmann a dit au revoir au FC Barcelone et, par la même occasion, aux cheveux longs ! Le footballeur de 30 ans, originaire de Mâcon en Bourgogne, a été prêté à l'Atletico Madrid et s'est vu remettre son maillot rouge et blanc des mains du président du club, Enrique Cerezo. Sur les comptes Twitter et Instagram du club madrilène, des photos d'Antoine Griezmann affichant son sourire et sa bouille angélique au côté du président ont été partagées. Ils prennent la pose devant les photographes, tandis que Grizou, comme certains supporters le surnomment affectueusement, tient fièrement son maillot à rayures, floqué du numéro 8.

Un détail n'a pas échappé aux internautes : Antoine Griezmann a coupé ses boucles et arbore désormais une coupe courte ! L'international a tout de même laissé un peu de longueur au niveau du front, pour créer du volume. Fini donc la longue tignasse, les chignons, tresses, queue de cheval et autres folies capillaires sur le terrain. Le jeune papa de Mia, Amaro et Alba (5 ans, 2 ans et 5 mois), qui arborait des cheveux longs bien avant son arrivée au FC Barcelone en 2019, avait pourtant expliqué qu'il refuserait de se couper les cheveux même sous la pression.