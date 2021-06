Antoine Griezmann ultra looké en Balmain : il casse les codes, sa femme adore

Mode et football, ça va ensemble. Par contre, on a plutôt l'habitude de voir des joueurs moulés dans une chemise Versace ou en costume Louis Vuitton, une fois par an pour le Ballon d'Or. Voilà pourquoi la dernière Une d'Antoine Griezmann est marquante : c'est la première fois qu'un champion du monde pose ainsi. Cheveux lissés et tirés en arrière, du rose flashy, du jaune poussin, de l'argenté, un long manteau violet porté sur un short et une veste à larges épaulettes : on est loin d'une publicité et ses codes hyper masculins.

Sur la couverture du troisième numéro Mi-temps du magazine À part, dévoilée le 15 juin 2021, Antoine Griezmann affiche un total look signé Balmain aux allures futuristes. Logo de la marque sur le torse, veste à épaulettes longues et pointues, aux antipodes des looks qu'il a l'habitude de poster sur les réseaux sociaux. "Au quotidien, je porte surtout des jeans Amiri et des baskets Louboutin. J'adore les jeans, je me sens vraiment bien dedans", confiait-il au Madame Figaro en 2018. Aujourd'hui, Grizou semble être super à l'aise avec ces expérimentations. Même ses proches valident. "Sa femme et sa soeur Maud ont adoré !", a commenté Pascal Paché, en charge de l'image stylistique de l'attaquant depuis plusieurs années, au Madame Figaro.