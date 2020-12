Antoine Griezmann avec des tresses : son nouveau look détourné et très commenté

Plus jeune, Antoine Griezmann était fan de David Beckham. Comme lui, il arbore fièrement le numéro 7, porte des maillots manches longues et change régulièrement de coiffure. Son nouveau look dévoilé mercredi soir lui a valu quelques moqueries...

Mercredi 16 décembre 2020, le FC Barcelone recevait au Camp Nou la Real Sociedad pour une nouvelle journée de championnat. Les téléspectateurs de la rencontre ont été étonnés de découvrir la nouvelle coupe de cheveux de Antoine Griezmann. L'attaquant blaugrana est entré sur la pelouse et s'est échauffé, coiffé de deux larges tresses collées.

"Nouveau look", ont constaté les comptes Instagram du FC Barcelone et de la Liga, nom du championnat espagnol. En commentaires, les internautes s'en sont donnés à coeur joie !