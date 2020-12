Antoine Griezmann : Le footballeur met fin à un contrat en or et s'explique

Le footballeur français Antoine Griezmann s'engage une nouvelle fois. Après avoir dénoncé l'homophobie dans le monde du foot, le joueur de 29 ans s'en prend désormais à la situation des Ouïghours. Il a ainsi choisi de stopper net sa collaboration avec Huawei, géant chinois de la téléphonie mobile.

C'est sur son compte Instagram où il possède une très belle communauté de 31 millions d'abonnés qu'Antoine Griezmann a donc annoncé mettre "un terme immédiat à (son) partenariat" avec Huawei, invoquant des "forts soupçons" sur la participation de l'entreprise à la surveillance de la minorité musulmane ouïghoure par les autorités chinoises. "Suite aux forts soupçons selon lesquels l'entreprise Huawei aurait contribué au développement d'une alerte Ouïghour grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j'annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société", a écrit l'attaquant de Barcelone et de l'équipe de France, qui avait un contrat avec la marque depuis 2017.

Le champion du monde 2018 appelle "Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse" de la minorité ouïghoure "et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'Homme et de la Femme au sein de la société". Les accusations d'Antoine Griezmann font échos à celles portées contre des entreprises chinoises accusées par le passé d'avoir mis en place des logiciels de reconnaissance faciale permettant de repérer des personnes d'apparence ouïghoure.

Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région de l'ouest de la Chine frontalière notamment de l'Afghanistan et du Pakistan. Selon des experts étrangers, un million de Ouïghours ont été placés en détention ces dernières années dans des camps de rééducation politique.

Même s'il se prive d'un contrat en or, Antoine Griezmann a toutefois d'autres sources de revenus puisque le joueur s'est associé ces dernières années à des marques comme EA Sports, Beats Electronics, Head & Shoulders, Gillette... De quoi engranger plusieurs millions d'euros chaque année.