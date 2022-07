Georgina Rodriguez et ses filles Alana et Eva copies conformes ! Mise en beauté remarquée, photo à l'appui

En robe noire fendue à motifs asiatiques, Georgina Rodriguez (28 ans) a tout d'une sublime geisha dans de nouveaux clichés dévoilés le 13 juillet 2022 sur Instagram. En couple avec le footballeur portugais Cristiano Ronaldo depuis 2016 et maman d'Alana (née en novembre 2017), des jumeaux Eva et Mateo (nés par mère porteuse en 2017), de Cristiano Jr également (né par mère porteuse en juin 2010) et d'Esmeralda (née en avril 2022), la jolie brune passe du bon temps en famille et a partagé des images d'une nouvelle tendance au sein du clan Ronaldo : les tresses collées.

Ainsi, Cristiano Jr, les jumeaux Eva et Mateo, Alana et le mannequin ont adopté cette nouvelle coiffure et se sont amusés à prendre la pose face à l'objectif. "Que no muera nunca en ti esa niña que tantas veces te salvó de la realidad con su antídoto de locura" ("Que la petite fille qui vous a si souvent sauvé de la réalité avec son antidote à la folie ne meure jamais en vous"), écrit-elle en légende.