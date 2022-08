Cristiano Ronaldo : L'hommage déchirant de sa compagne à leur fils, décédé il y a 4 mois...

C'est un drame qui a touché le monde du football et qui montre l'importance et la place de Cristiano Ronaldo dans son sport. Le 18 avril dernier, alors que le monde attendait la naissance des jumeaux du couple qu'il forme avec Georgina Rodriguez, la star de Manchester United a annoncé la mort d'un de ses deux enfants durant l'accouchement. Si l'adorable Bella Esmeralda est en pleine forme, son frère jumeau n'a pas eu la même chance qu'elle et la famille a été plongée dans la tristesse et le désarroi. Une nouvelle qui a touché les amoureux du foot et même les grands rivaux de Liverpool ont rendu un vibrant hommage au Portugais et à sa famille.

Un épisode tragique, mais qu'ils ont su surmonter ensemble et après de superbes vacances du côté des Baléares, en Espagne, Cristiano Ronaldo a pu reprendre le chemin de l'entraînement du côté de Manchester (Angleterre). Si le joueur de 37 ans a repris son activité, Georgina Rodriguez a elle pu profiter encore un bon moment de ses vacances. On l'a notamment vu à Madrid avec ses deux adorables filles, pour le concert d'une star de la musique. Après ce beau moment dans la ville où elle a grandi et où elle a connu son amoureux, la sublime brune de 28 ans est allée faire un tour dans le pays d'origine de son homme, le Portugal.

Continue de guider et d'éclairer mon chemin, petite vierge

Comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 39 millions d'abonnés, Georgina s'est rendue au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, un centre de pèlerinage marial catholique situé dans la ville de Fatima. Elle en a profité pour se recueillir, presque 4 mois jour pour jour après la disparition de son fils. "Continue de guider et d'éclairer mon chemin, petite vierge", écrit-elle en commentaire de photos prises où on peut voir la jeune maman, voilée, à l'intérieur de l'église. Une publication qui a touché ses abonnés puisqu'elle a déjà reçu plus de 1,6 millions de likes en moins de 24 heures. La femme de Paul Pogba, Zulay a d'ailleurs commenté en écrivant simplement "Amen" suivi d'un coeur rouge.