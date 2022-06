Paul Pogba marié à Zulay : la belle Bolivienne fait une sacrée révélation sur leur rencontre !

C'est bientôt l'heure du choix pour Paul Pogba, qui va enfin décider de sa future destination. Après six années à Manchester United, le champion du monde est convoité par les plus grands clubs, du Paris Saint-Germain à la Juventus Turin en passant par le Real Madrid et le footballeur de 29 ans ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. Toujours aussi populaire et original, le grand copain d'Antoine Griezmann n'aime pas faire comme tout le monde et une fois de plus il fait parler de lui avec un documentaire consacré à sa personne.

Dans The Pogmentary, le milieu de terrain a ouvert les portes de son intimité au caméra de Prime Video. Un documentaire qui fait déjà beaucoup parler alors qu'il n'est pas encore sorti, mais que certains journalistes ont eu la chance de voir. Comme le raconte L'Équipe dans un article paru hier, une partie est consacrée à sa vie de famille et notamment à son histoire avec la sublime Zulay. La mère de ses deux garçons, avec qui il est marié depuis 2019, a accepté d'évoquer sa belle histoire d'amour avec le coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus. "C'est mon mari et je ne le considère pas comme une célébrité", lance-t-elle dans le premier épisode, avant de faire une révélation pour le moins surprenante.

Zulay ne savait pas du tout qui il était lors de leur rencontre !

En effet, au moment de leur rencontre, qui a eu lieu en Floride à l'été 2017, Zulay ne savait même pas qui était Paul Pogba ! Si elle l'a bien sûr découvert depuis, cela montre bien qu'elle n'est pas vraiment intéressée par la célébrité de son mari, qui semble être bien différent de l'image que certains ont de lui. "Quand il est à la maison, c'est une personne normale, un père attentionné. Il n'est pas le joueur Paul Pogba", précise la Bolivienne de 28 ans, qui adore la haute couture, tout comme son mari.