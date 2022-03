Paul Pogba : Il fête son anniv en famille (et en pyjama !), le visage de l'un de ses fils dévoilé

Ce mardi 15 mars 2022, Paul Pogba et ses partenaires de Manchester United reçoivent l'Atletico Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Cette date coïncide avec l'anniversaire du footballeur français. Privé de soirée mémorable à cause du match, Pogboom a quand même soufflé ses bougies... en pyjama et en famille !

Paul Pogba a 29 ans ! Il les a célébrés à son domicile et entouré de sa famille. Maria Zulay Pogba (avec qui Paul avait assisté au défilé de mode Off-White™ le 28 février dernier) a posté une vidéo et une photo de la modeste fête d'anniversaire de son mari sur Instagram. La jolie blonde vêtue d'un pyjama rose lui a présenté son gâteau, sur lequel brûlait une bougie fontaine. Leurs deux garçons, Shakur (tout juste 3 ans) et son petit frère Keyaan Zahid, étaient évidemment de la partie.

"Joyeux anniversaire l'amour de ma vie, tu es mon roc, ma star, mon tout !!", écrit Maria en légende de sa publication. Paul Pogba, crâne rasé et habillé d'un pyjama blanc, n'a pas caché sa surprise !