Paul Pogba et sa femme fêtent les 3 ans de Shakur, leur petit "spiderboy"

S'il compte les jours avant son retour à la compétition, Paul Pogba a de quoi s'occuper à la maison ! Le milieu de terrain de l'équipe de France continue de vivre une saison galère avec son club de Manchester United. Miné par les blessures, le coéquipier de Cristiano Ronaldo n'a pas joué un match de football depuis près de deux mois. Une situation compliquée pour le Français de 28 ans qui affiche pourtant une belle régularité avec les Bleus de Didier Deschamps. Si sur le plan sportif les choses sont pour le moins compliquées en ce moment, le footballeur peut néanmoins compter sur une vie de famille très épanouie.

La preuve encore hier avec la dernière publication mise en ligne par sa femme Zulay, qui a récemment fêté ses 28 ans et qui célébrait ce coup-ci les 3 ans de leurs fils, le petit Shakur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fils de Paul Pogba a été particulièrement gâté pour l'occasion ! Sur un thème très actuel puisque le film ne cesse de battre des records ces dernières semaines au cinéma, le petit garçon s'était déguisé en Spiderman. Sur la première photo on le voit en train d'enfiler son costume avec l'aide de son papa. Déjà dans la peau du personnage, il tend sa main pour tisser sa première toile !

Sur la seconde photo postée par Zulay, on peut voir le magnifique gâteau préparé pour Shakur, toujours aux couleurs de l'homme araignée. Et son père n'a pas résisté à lui faire une petite blague en lui mettant la tête directement dans le gâteau ! Une bien belle journée d'anniversaire pour la famille Pogba, comme l'a résumé Zulay en commentaire. "Mon spiderboy a trois ans aujourd'hui. Je n'arrive pas croire à quel point le temps passe vite, mais je me sens bénie", écrit-elle. Une série de photos qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 60 000 à avoir liké la publication en moins de 24 heures.