Paul Pogba célèbre la fin du ramadan avec Zulay malgré son deuil difficile

C'est une période contrastée que vit Paul Pogba en ce moment. Le champion du monde a eu la douleur de perdre un être qui lui est cher, mais hier, il a pu retrouver un peu de sourire et de bonheur en compagnie de sa femme Zulay. La star de 29 ans connaît une saison très mitigée avec son club de Manchester, où il côtoie Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Actuellement blessé, il devrait selon toute vraisemblance quitter l'Angleterre d'ici quelques mois, mais en attendant, il profite de ce repos forcé pour passer du temps avec les siens.

Père de deux enfants, dont il souhaite préserver l'anonymat, Paul Pogba est un mari aux petits soins pour sa sublime femme Zulay. La Bolivienne a d'ailleurs eu droit à une très belle fête pour ses 28 ans l'année dernière et le footballeur a une nouvelle fois décidé de mettre les petits plats dans les grands pour un évènement important, la fête qui célèbre la fin du ramadan. Comme il l'a partagé sur son compte Instagram avec ses 53 millions d'abonnés, le Français avait prévu une très belle soirée en compagnie de sa femme. "Eid Mubarak à tous mes frères et soeurs", écrit-il en commentaire de sa photo.

Sur le cliché, on peut voir Paul Pogba tout sourire, le pouce levé, au côté de Zulay qui semble prise d'un éclat de rire, preuve que la soirée était bonne à Manchester hier soir ! Tous les deux vêtus de tenues traditionnelles, ils avaient choisi un thème autour du bleu cette année. Une publication appréciée de son grand ami Antoine Griezmann qui lui a envoyé deux emojis coeur. Zulay a également posté plusieurs photos de l'évènement où on peut la voir dans sa sublime tenue et on peut voir que la famille Pogba avait mis les petits plats dans les grands pour l'occasion.