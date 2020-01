Paul Pogba blessé : Fashion Week en béquilles avec sa femme Maria

2020 a commencé par plusieurs jours à l'hôpital pour Paul Pogba. Le footballeur français de 26 ans s'est fait opérer de la cheville le 7 janvier dernier. Une intervention qui s'est parfaitement déroulée comme le joueur de Manchester United l'avait fait savoir dans des vidéos publiées dans ses stories Instagram qui avaient fait le buzz. Et pour cause, le champion du monde s'était filmé sur son lit d'hôpital, juste après son réveil et encore sous l'effet du produit anesthésiant. À l'époque, il disait avoir besoin d'une nouvelle coupe de cheveux.

Le problème a été résolu depuis puisque Paul Pogba a présenté une coupe de cheveux bicolore, faite de noir et de blond, le jeudi 16 janvier 2020, lorsqu'il a participé à la Fashion Week homme de Paris. Le jeune sportif s'est rendu au défilé Amiri (automne-hiver 2020-2021) organisé dans l'après-midi. Il était en béquilles et la cheville toujours plâtrée, mais pas seul. Il était accompagné de celle qui est devenue sa femme il y a bientôt un an, la jolie Bolivienne Maria Salaues. Le couple était installé sur le front row et a pris la pose pour les photographes. Paul et Maria ont tous deux publié des vidéos du défilé dans leurs stories Instagram, mais ils n'ont pas montré si leur fils était également du voyage à Paris.

Paul Pogba et sa femme ont accueilli leur premier enfant en janvier 2019, un garçon dont ils n'ont révélé le prénom qu'un an après, lors de son tout premier anniversaire. Celui qui les comble de bonheur depuis un peu plus de douze mois s'appelle Shakur Labile Pogba. Labile parce que le nom complet de son papa est Paul Labile Pogba.

Maria Salaues est officiellement devenue madame Pogba en février 2019, avec la célébration de leur mariage à la mairie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). C'est dans cette mairie que Florentin Pogba, le grand frère de Paul, s'est marié le 13 décembre dernier.