Cristiano Ronaldo s'éclate en famille : vacances de rêve à Majorque avec Georgina

C'est une saison à oublier pour Cristiano Ronaldo et le Portugais a certainement très envie de vite rebondir. Revenu à Manchester l'été dernier, dans le club qui l'a fait connaître au plus haut niveau, le prolifique attaquant pensait vivre une belle saison pour son retour, mais il n'en fut rien. Le coéquipier de Raphaël Varane et les siens n'ont vraiment pas été bons et même lui a parfois perdu ses nerfs. Si sur le plan sportif l'année a été compliquée, c'est également le cas dans sa vie privée. Alors qu'il attendait des jumeaux avec sa compagne Georgina Rodriguez, le couple a eu le malheur de perdre l'un des deux enfants pendant l'accouchement.

Un terrible drame pour ​Cristiano Ronaldo et sa famille, mais quelques mois après, les choses semblent aller beaucoup mieux. Le grand rival de Lionel Messi a eu la même idée que l'Argentin en venant passer ses vacances du côté des Baléares, sur l'île de Majorque. Si les premiers jours se sont avérés un peu compliqués à cause d'un malencontreux accident de voiture, les choses semblent être revenues à la normale ces derniers jours et le Portugais de 37 ans et les siens profitent de vacances bien méritées. Très suivie sur Instagram, avec plus de 38 millions d'abonnés, Georgina Rodriguez vient d'ailleurs de publier quelques photos de ce beau moment en famille.

"Beaucoup d'amour", écrit-elle en commentaire de sa publication où elle a partagé six clichés de leurs vacances en Espagne. On peut voir la famille au grand complet, à l'exception de la petite dernière, Bella Esmeralda, prendre la pose dans le jardin, tout sourire. Georgina a également profité d'une baignade à la mer avec ses deux jumeaux Eva et Mateo, pendant ses vacances où Cristiano Ronaldo a invité beaucoup de ses proches à le rejoindre. Les enfants ont l'air de beaucoup s'amuser, mais la belle espagnole de 28 ans n'oublie pas pour autant son petit garçon décédé le 18 avril dernier en glissant la même photo qu'elle avait utilisé pour lui rendre hommage avant-hier.