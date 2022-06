Lionel Messi loue une maison de vacances à un prix astronomique !

Si Lionel Messi a quitté Barcelone et l'Espagne l'été dernier, il n'aurait pas mis bien longtemps avant d'y retourner ! Arrivé au Paris Saint-Germain après son départ de Catalogne, le génie argentin aura eu beaucoup de mal pour sa première année dans la capitale. Malgré la présence de son ami Neymar et de Kylian Mbappé, l'attaque n'a pas fonctionné comme prévu et les Parisiens ont fait une saison pour le moins décevante. À côté de ça, le footballeur de 34 ans a dû s'adapter à un nouveau style de vie et se trouver un nouveau logement. Des changements compliqués pour le joueur habitué à évoluer en Espagne.

Visiblement nostalgique de son pays d'adoption, Lionel Messi a donc décidé d'y retourner pour les vacances, accompagné de sa femme Antonela Roccuzzo et de ses trois garçons, Ciro, Mateo et Thiago. La petite famille n'est pas venue seule puisque le grand ami de l'Argentin, Cesc Fabregas est présent avec sa femme et ses enfants. Les vacances semblent se passer à merveille pour les stars du football qui bénéficient d'un sublime yacht, mais pas uniquement puisqu'ils louent également une énorme villa du côté d'Ibiza, dans les îles Baléares. une splendide demeure qui contient 6 chambres, une salle de gym ainsi qu'une piscine de 20 mètres de long.

Un yacht à plus de 10 000 € la journée !

En plus de la magnifique propriété , Lionel Messi et ses proches bénéficient de la présence de 22 employés à leur disposition. Pour s'offrir cet écrin, les deux footballeurs ont dû dépenser la somme de 300 000 euros par semaine ! Une location totalement hors de prix pour la plupart des gens, mais avec le salaire que touche l'Argentin a Paris, il ne devrait pas avoir trop de mal à la fin du mois. Il faut également ajouter à cela la location du yacht, le Shalimar II, qui coûte la coquette somme de 10 000 euros par jour. Un yacht grand luxe de 25 mètres de long, qui contient 4 cabines, des sofas luxueux à l'extérieur et une suite VIP.

Quelques jours après avoir assisté au mariage de leur ancien coéquipier Jordi Alba à Séville, Lionel Messi profite de quelques jours de repos et il n'a pas lésiné sur le prix pour faire plaisir à sa famille !