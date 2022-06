Lionel Messi à Ibiza : Sa femme Antonela dévoile sa plastique de rêve

Les vacances se poursuivent pour Lionel Messi et Antonela Roccuzzo, qui profitent de la fin du championnat de France du footballeur pour s'offrir de beaux moments en famille. Il faut dire que la saison de la star argentine a été particulièrement mouvementée. Après un départ totalement inattendu du FC Barcelone l'été dernier, celui que l'on surnomme la pulga (la puce) a fait une arrivée fracassante au Paris Saint-Germain. Si beaucoup de gens pensaient que son association avec Neymar et Kylian Mbappé allait terroriser les défenseurs de France et d'Europe, les trois stars ont eu du mal à se trouver et la saison est un véritable échec pour les Parisiens.

Tandis que les dirigeants du club de la capitale tentent de faire venir Zinedine Zidane, Lionel Messi est bien loin de tout ce tumulte et il profite en compagnie de ses proches de belles vacances à Ibiza. Il n'est pas venu seul puisque sa femme, Antonela Roccuzzo, ses trois garçons Mateo, Thiago et Ciro et son grand ami, le footballeur Cesc Fabregas, accompagné de sa femme Daniella Semaan sont avec lui. Les deux stars du football et leurs proches profitent de la douceur de vivre à Ibiza, en mer, sur un superbe yacht et les choses semblent parfaitement se passer (photos à retrouver dans le diaporama).

Des belles vacances en famille pour la famille Messi

Antonela Roccuzzo, très active sur les réseaux sociaux et suivie par 19,4 millions d'abonnés sur Instagram, a publié quelques belles photos de ces vacances de rêve. Dans un joli maillot de bain turquoise, elle pose au côté de son mari et elle affiche un corps tout simplement sublime ! "La Isla Bonita", écrit-elle simplement en commentaire de sa publication, en référence à la célèbre chanson de Madonna, mais également au fait que la petite famille se trouve actuellement à Ibiza, une des îles des Baléares. Des photos qui ont visiblement bien plu aux fans de la belle argentine puisqu'en moins de 24 heures, la publication a déjà récolté plus de 1,7 millions de likes.