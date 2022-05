Lionel Messi : Séance bronzette avec Antonela, très sexy en maillot de bain

Si la saison du Paris Saint-Germain n'est pas encore tout à fait finie, il y a comme un air de vacances chez les joueurs du club de la capitale. Éliminés piteusement en Ligue des champions par le Real Madrid de Karim Benzema, les Parisiens ont remporté le championnat de France depuis plusieurs semaines maintenant et leur saison n'a depuis plus vraiment d'enjeu. À l'exception du feuilleton qui entoure le futur de Kylian Mbappé, les supporters du club sont presque déjà en vacances, tout comme les joueurs, à l'image de Lionel Messi , qui a profité de la chaleur qui s'abat actuellement sur l'Île-de-France pour s'offrir un bel après-midi.

En couple et marié depuis 2017 avec la sublime Antonela Roccuzzo, le footballeur de 34 ans est un homme heureux et amoureux, qui aime passer du temps avec sa femme. Parents de trois adorables garçons, ils se sont offerts un agréable moment de détente à deux ce mardi 17 mai 2022. Sur son compte Instagram, la sublime Argentine qui compte plus de 19 millions d'abonnés a publié une petite story pour partager cette belle séance de bronzette à deux et elle en a profité pour faire une petite confidence sur les goûts de Lionel Messi.

Lionel Messi adepte des fortes chaleurs

"Petite chaleur, comme tu les aimes", écrit Antonela Roccuzzo sur sa courte vidéo, en taguant son mari. Le coéquipier de Neymar et Marquinhos est donc un adepte des fortes températures et il doit certainement regretter le climat barcelonais ! Sur la vidéo, celle que l'on décrit parfois comme autoritaire a l'air ravi de partager ce petit moment à deux avec son amoureux. Casquette sur la tête pour se protéger du soleil, elle a enfilé un magnifique maillot de bain bleu qui met parfaitement en valeur sa plastique parfaite (vidéo à retrouver dans le diaporama).

Installés en France depuis un peu moins d'un an, Lionel Messi et sa petite famille semblent s'acclimater doucement à leur nouvelle vie parisienne. Après une saison mitigée, qui l'a tout de même vu remporter son septième Ballon d'or, l'Argentin profite de cette pause, en espérant qu'il revienne plus motivé que jamais pour la saison prochaine !