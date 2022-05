Marquinhos fête le moisiversaire de sa fille Martina avec une superbe fête en famille !

Si la saison du Paris Saint-Germain n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes après un mercato qui a vu arriver Lionel Messi et Sergio Ramos, il y en a un qui se souviendra longtemps de cette année 2022. Devenu papa pour la troisième fois le 4 mai dernier, Marquinhos est un homme comblé. Le capitaine du club de la capitale fait partie des piliers de l'équipe depuis plusieurs années maintenant, au même titre que Neymar et Kylian Mbappé. Une saison compliquée sur le plan sportif, mais réussie sur le plan familial donc pour le Brésilien de 27 ans.

Déjà père d'une petite Maria (née en novembre 2017) et d'un petit Enrico (né en décembre 2019), le footballeur est donc devenu papa pour la troisième fois le mois dernier, comme lui et sa femme Carol Cabrino l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Cela fait donc un mois maintenant que la petite Martina est entrée dans la vie de Marquinhos et de sa famille, et tout semble se passer à merveille. Un premier mois de vie que les parents ont souhaité célébrer, comme ils l'ont montré sur leurs pages Instagram.

1 mois de Martina et une famille très folle et très unie. Beaucoup d'amour entre nous

Sur la jolie photo, on peut voir Marquinhos avec son fils Enrico dans les bras, tandis que Carol porte elle la petite dernière. Maria est également présente, toute sourire pour ce beau moment en famille. Les parents n'ont pas fait les choses à moitié pour cette date particulière puisqu'ils ont prévu un magnifique gâteau blanc et rose. Le rose est d'ailleurs à l'honneur pour le moisiversaire de Martina, puisqu'on en trouve un peu partout, au même titre que de nombreuses roses. "1 mois de Martina et une famille très folle et très unie. Beaucoup d'amour entre nous", écrivent les parents sur leur publication commune. La nouvelle compagne de Neymar, Bruna Biancardi est conquise par cette magnifique photo. "Quelle famille", écrit-elle en commentaire avec un emoji coeur et des mains qui prient.