Marquinhos (PSG) papa pour la 3e fois ! Présentation de sa fille juste après l'accouchement de Carol

Les semaines s'enchaînent, mais ne se ressemblent vraiment pas pour Marquinhos ces derniers temps. Capitaine du Paris Saint-Germain cette année, le Brésilien dans le club depuis plus de neuf ans, a vécu des moments difficiles après la terrible défaite de son équipe face au Real Madrid en Ligue des champions. Pointé du doigt pour sa fragilité, il a été ciblé par la presse, au même titre que les stars Neymar et Lionel Messi. Après ces semaines compliquées, le footballeur de 27 ans vient néanmoins de vivre un bonheur inégalable en devenant papa pour la troisième fois hier !

Après avoir annoncé l'arrivée de son 3e enfant il y a plusieurs mois sur les réseaux sociaux, la petite fille est enfin née ce 4 avril et le joueur et sa femme Carol Cabrino n'ont pas tardé à annoncer la grande nouvelle. Sur Instagram, le joueur aux 4,3 millions d'abonnés a partagé une photo où il porte sa fille, probablement pour la première fois. Le coéquipier de Kylian Mbappé irradie de bonheur et dévoile le prénom de sa fille. "Notre Martina est arrivée pour illuminer notre monde. Félicitations Maman, merci pour ce magnifique cadeau ! J'aime tellement notre famille", s'exclame Marquinhos sur sa publication qui a déjà recueilli plus de 165 000 likes.

Toujours à la clinique, Carol Cabrino a également partagé des photos de l'évènement, mais uniquement en story pour l'instant (voir le diaporama). Elle a notamment publié une photo qui a dû être prise seulement quelques secondes après l'accouchement. Dessus on voit le défenseur du PSG embrasser sa fille alors qu'elle vient de naître. On aperçoit également Carol visiblement ravie et soulagée d'avoir enfin accouché.