Marquinhos (PSG) : Naissance de son 2e enfant, entachée par un dérapage

Face à de tels propos, le PSG s'est également exprimé : "C'est avec consternation que nous avons entendu les propos immatures et blessants tenus hier dans L'Équipe du soir. Venant de personnes qui nous donnent à longueur d'année des leçons sur les valeurs du sport et de la vie, nous nous étonnons de la médiocrité de ces propos. Sa femme étant à l'hôpital depuis 2 jours dans l'attente d'accoucher, le club a décidé que Marqui reste avec elle. Le club transmet d'ailleurs toutes ses félicitations et voeux de bonheur à Marqui et à sa femme, qui a donné naissance hier après-midi à leur deuxième enfant."