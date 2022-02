Marquinhos bientôt papa : sa femme Carol pose nue et dévoile son ventre très rond

Si ses coéquipiers comme Neymar ou Mbappé sont beaucoup plus populaires sur les réseaux sociaux et plus présents dans les médias, pour les supporters du Paris Saint-Germain, Marquinhos est une idole. Arrivé au club en 2013, le défenseur brésilien a tout connu avec les bleus et rouges. Désormais capitaine de l'équipe, il fait partie des joueurs les plus performants, malgré la saison très moyenne que vit le club. Si tout se passe bien sur les terrains de foot pour le joueur de 27 ans, les choses vont également très bien dans sa vie privée.

Marié depuis juillet 2016 avec sa compatriote Carol Cabrino, le footballeur est déjà l'heureux papa de deux beaux enfants, une petite fille nommée Maria (née en novembre 2017) et un petit garçon nommé Enrico (né en décembre 2019). Mais ce n'est pas tout puisque les parents ont annoncé début octobre 2021 qu'ils allaient avoir un troisième enfant. Si l'on ne sait pas encore s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, une chose est sûre, le petit ne devrait plus trop tarder à arriver à la vue de la dernière publication de la belle blonde sur Instagram. Suivie par plus de 488 000 abonnés, elle a posté hier soir une magnifique photo d'elle totalement nue, de profil, où l'on peut parfaitement s'apercevoir que sa grossesse est déjà bien entamée.

Se cachant les seins, Carol Cabrino est superbe sur cette photo qui met en avant la beauté des femmes enceintes. Elle ajoute une jolie phrase sur la grossesse en commentaire : "L'expérience la plus grande et la plus transformatrice que j'ai jamais eue, pour la troisième fois". Un cliché qui n'a pas laissé insensible son mari puisque Marquinhos a rapidement commenté pour laisser éclater sa joie de voir cette belle photo de la mère de ses enfants. "Parfaite. J'aime, j'aime, j'aime tellemeeeent", s'enflamme-t-il en commentaire. Les internautes ont visiblement eu la même réaction puisqu'ils sont plus de 67 000 à avoir liké la publication en moins de 24 heures.