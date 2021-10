"J'ai eu peur" : Marquinhos marqué par le cambriolage violent de ses parents...

Depuis le départ de son compatriote brésilien Thiago Silva, Marquinhos fait figure de patron de la défense parisienne. Désormais capitaine du Paris Saint-Germain, le footballeur de 27 ans est l'un des plus anciens du vestiaire avec Marco Verratti et Presnel Kimpembe. Chouchou des supporters, le père de deux enfants, en attente d'un troisième, s'est confié au Parisien samedi dernier, un jour avant le fameux clasico OM-PSG.

Dans cette interview fleuve, le coéquipier de Neymar et Mbappé est notamment revenu sur un épisode pour le moins traumatisant de ces derniers mois, le cambriolage de ses parents en mars dernier. Un évènement marquant qu'il n'a pas oublié. "C'était un épisode spécial pour moi. J'ai eu peur. Si ça m'était arrivé à moi, ça aurait peut-être été différent. Mais quand ça arrive à tes parents, des gens que tu aimes plus que tout, c'est dur ! Encore plus quand ils se font agresser physiquement", admet Marquinhos.

C'est le genre de choses auxquelles on se prépare plus au Brésil

Si le père du joueur a été séquestré par deux hommes, heureusement, tout s'est bien terminé, mais le défenseur du PSG avoue avoir été surpris par la violence des criminels. "C'est le genre de choses auxquelles on se prépare plus au Brésil, où on se met en sécurité. Je m'attendais moins à ce que ça arrive ici. C'est la preuve qu'il faut faire attention à tout et ne pas trop se relâcher", prévient-il.

Un évènement traumatisant donc, mais qui ne devrait pas entacher la belle relation que le Brésilien entretient avec son club. "Ça ne change rien à mon amour pour Paris. Si je mets tout dans la balance, Paris m'a apporté beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. Rien ne me fera regretter d'être venu à Paris", assure-t-il, avant de conclure plus loin : "Je ne pense qu'à Paris et qu'au PSG".