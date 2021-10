Marquinhos (PSG) va être papa pour la troisième fois !

La semaine a été des plus agréables pour la famille de Marquinhos. Après une superbe victoire mardi contre Manchester City avec le premier but de la légende Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, les bonnes nouvelles continuent d'affluer pour le défenseur brésilien de 27 ans. Comme vient de l'annoncer sa femme, Carol Cabrino, sur son compte Instagram, le couple va bientôt accueillir son troisième enfant !

C'est au travers d'une annonce faite jeudi 30 septembre par la belle brésilienne sur son compte Instagram, où elle est suivie par 468 000 abonnés, que les deux amoureux ont annoncé la bonne nouvelle. Dans une petite vidéo très mignonne, on peut voir Carol Cabrino dans un premier temps toute seule, puis peu à peu rejointe par leur fille Maria (née en novembre 2017), leur fils Enrico (né en décembre 2019) puis par Marquinhos, qui tient dans ses mains une échographie où l'on peut apercevoir le petit dernier de la famille. "Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, c'est bien ça ! La famille va grandir ! Là, on est 5 !! #enceinte", écrit celle qui est mariée avec le coéquipier de Neymar et Mbappé depuis juillet 2016.

Une annonce qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisque la publication a déjà reçu plus de 66 000 likes en seulement quelques heures. Le défenseur du PSG a bien évidemment commenté la courte vidéo et il a l'air particulièrement ému. "Impossible de dire combien je t'aime, c'est ma plus grande joie. Nous sommes 5", se réjouit le nouveau partenaire de Sergio Ramos.