Marquinhos : Nouvelle star du PSG visée par des cambrioleurs

La liste des joueurs du PSG victimes de cambriolage ou de tentatives de cambriolage s'allonge encore un peu plus. Des suspects avaient pourtant été emprisonnés en août 2019 pour des affaires antérieures. Mais malgré cela, les stars de l'effectif parisien continuent d'être la cible de malfaiteurs. Marquinhos est le dernier à avoir été visé.

Le procédé est le plus souvent le même. Les cambrioleurs profitent de l'absence des sportifs pour visiter leur domicile et leur dérober des biens. C'est vraisemblablement ce qu'il s'est passé dans la soirée du dimanche 12 janvier 2020, alors que Marquinhos se trouvait au Parc des princes pour disputer le match PSG-AS Monaco, auquel de nombreuses personnalités ont assisté. Parmi elles, Estelle Mossely et son mari Tony Yoka, ou encore la journaliste Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne.

Le Parisien rapporte que le domicile de Marquinhos a fait l'objet d'une tentative de cambriolage qui a fort heureusement échoué. Le Brésilien de 25 ans vit au Vésinet (Yvelines) avec sa femme Carol Cabrino et leurs deux enfants. Parents d'une petite Maria âgée de 2 ans, le footballeur et son épouse ont très récemment agrandi la famille avec la naissance d'un garçon, Enrico, le 6 décembre 2019.

Selon L'Équipe, quatre individus cagoulés ont tenté de s'introduire chez Marquinhos, mais ils ont été mis en fuite par un agent de sécurité qui les a repérés sur les caméras de sécurité. Ce dernier a donné l'alerte à la police aux alentours de 21h. Les cambrioleurs se sont enfuis avant son arrivée. "Les investigations sont en cours pour tenter d'identifier ces cambrioleurs, Maintenant, savaient-ils qu'ils étaient chez Marquinhos ? Rien ne permet de l'affirmer. Il peut aussi bien s'agir de voleurs opportunistes qui ont déjà agi sur ce secteur", a fait savoir une source à L'Équipe. Le parquet de Versailles s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête. Selon les premiers éléments, aucune trace d'effraction n'a été relevée.

Avant Marquinhos, ce sont notamment Thiago Silva et Éric Choup-Moting qui ont été victimes de cambriolages.