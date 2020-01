Estelle Mossely (enceinte) et Tony Yoka : complicité retrouvée et fous rires

Estelle Mossely et Tony Yoka sont passés du statut de "séparés" à celui de "à nouveau en couple", et ils ne s'en cachent pas. Les boxeurs de 27 ans étaient de sortie le dimanche 12 janvier 2020 et se sont rendus au Parc des princes pour assister au match de Ligue 1 opposant le PSG à l'AS Monaco. Les champions olympiques couverts d'or à Rio en 2016 n'ont pas fait le déplacement pour rien puisque six buts ont été inscrits durant la rencontre, sans que le PSG n'arrive à prendre l'avantage sur les Monégasques dans son arène. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul.

Malgré ce 3-3, Estelle Mossely et Tony Yoka ont passé une très bonne soirée. En attestent les nombreux fous rires que les amoureux ont partagés durant le match, ainsi que les regards complices. Pourtant, quelques mois plus tôt, les deux sportifs se dirigeaient vers un tout autre futur, celui du divorce.

Le 22 octobre 2019, Estelle Mossely avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant et avait révélé dans le même temps être séparée de Tony Yoka. "Une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec @tonyyoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses", avait-elle écrit à l'époque.

Les mois ont passé et le ventre d'Estelle Mossely a commencé à se dessiner. Et puis, surprise, la boxeuse a recréé un lien spécial avec son époux. D'abord à Noël, qu'ils ont célébré avec leur fils Ali âgé de 2 ans et demi, puis avec la célébration de leur premier anniversaire de mariage. Pour l'occasion, Tony Yoka avait prévu une surprise fort romantique pour Estelle. Il avait réservé une somptueuse suite à Four Seasons George V, à Paris, et avait confirmé la poursuite de leur histoire d'amour malgré la petite pause. "Joyeux second anniversaire de mariage à ma femme @estelle.yoka.mossely une autre année et un autre enfant à venir. Un grand merci a @fsgeorgevparis", avait-il commenté sur Instagram après cette belle journée en amoureux.