Estelle Mossely enceinte : le ventre rond de l'ex de Tony Yoka se dessine

Lors d'une interview accordée à GQ, Estelle Mossely évoque sa fierté d'être l'une des seules femmes boxeuses à vivre de son métier. "Je gagne bien ma vie mais je suis une exception en France, les autres galèrent. Aux États-Unis, on soutient le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième... En France, le premier et peut-être le deuxième. C'est une question de budget, de mentalité aussi. Si on était un vrai pays de sport, on mettrait davantage de moyens pour développer la boxe", confie-t-elle. Dans ce même entretien, elle déclare ne pas aimer "sortir d'un combat défigurée", et vouloir rester féminine malgré son sport très masculin. "Je ne me laisse pas aller. Je me maquille avant les interviews, même avant un entraînement !", explique-t-elle. Féminine, Estelle Mossely l'était incontestablement lors de GQ Awards.